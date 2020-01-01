«Метафракс Групп» систематизирует работу по внедрению ESG-принципов Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» принял решение о создании рабочей группы по внедрению в деятельность группы компаний принципов ESG.

Ответственный подход к экологической, социальной политике и корпоративному управлению — три критерия, которые обеспечивают устойчивое развитие компании. Рассказываем, как эти принципы применяются на практике и почему это важно.

Environmental (E) — окружающая среда. Этот параметр подразумевает активность компании в сфере экологии: снижение вредных выбросов, внедрение зеленых технологий, сокращение «углеводородного следа».

Пример инвестиций в этой сфере — на строящемся в Губахе комплексе «Аммиак-карбамид-меламин» предусмотрена самая большая в России установка извлечения углекислого газа. Она позволит вдвое снизить его выбросы. В состав комплекса включена современная установка очистки сточных вод.

«Вопросы внедрения экономики замкнутого цикла, развития зеленых технологий и экологических подходов в химии органично вписываются в глобальную повестку дня. Тематика изменения климата неслучайно звучит с самых высоких трибун. От успешности ее решения напрямую зависит каким окажется будущее наших детей, будущее всего человечества», — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян в своем обращении к участникам форума России и стран СНГ по технологиям производства минеральных удобрений — RFF 2021.

К разряду зеленых инвестиций относится и проект производства бипропиленгликоля на площадке входящей в «Метафракс Групп» компании «Метадинеа». Здесь будет применена уникальная для России технология. В отличие от традиционного метода она основана на использовании не нефти, а возобновляемых источников растительного происхождения. Пропиленгликоль входит в составы фармацевтических препаратов, эмульгаторов и стабилизаторов в косметической и пищевой сферах.

Приоритет вопросов охраны природы закреплен на уровне миссии «Метафракс Групп». Трехлетняя программа холдинга, направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 млрд рублей инвестиций.

Экологическая ситуация в цифрах

Статистика фиксирует улучшение основных экологических показателей в Губахе. Это отражено в докладе «О состоянии и об охране окружающей среды в Пермском крае в 2020 году». (Документ опубликован 1 июля 2021 года, доклад за 2021 год станет доступен в течение 2022 года).

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Губахе производится на двух стационарных постах. Он ведется по 23 показателям: от сероводорода до тяжелых металлов. В течение 2020 года было отобрано и проанализировано 12 127 проб воздуха. В результате специалисты охарактеризовали уровень загрязнения как низкий. За год было зафиксировано только 35 максимальных разовых превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Специалисты ведут наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в четырех городах Прикамья: Березниках, Губахе, Перми и Соликамске. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в Губахе снизился с 4,0 в 2019 году до 3,0 в 2020-м. Такой же показатель последние годы наблюдается в Перми. В Березниках и Соликамске он сохранился на уровне 4,0.

В Губахе снижается комплексный индекс загрязнения атмосферы

Social (S) — социальное развитие. Этот принцип включает в себя создание достойных условий работы сотрудников, поддержку общественных организаций, реализацию благотворительных и меценатских проектов, ответственность за благополучие региона присутствия.

Корпоративная социальная политика «Метафракса» включает множество аспектов для повышения качества жизни сотрудников: медицинское обслуживание и страхование, жилищную программу, расширенные социальные гарантии, организацию отдыха работников и их детей. Под «социальный» критерий также попадает обеспечение безопасных условий труда, возможности для обучения и повышения квалификации сотрудников, карьерного роста.

Вклад «Метафракс Групп» в социальное развитие не ограничивается масштабами компаний холдинга. Общеобразовательные и музыкальные школы, колледжи, детские дома получают постоянную поддержку от «Метафракс Кемикалс». При участии компании в Губахе построено шесть многоквартирных домов, проведена реконструкция главных улиц и городского сквера Победы, возведены храм и мечеть, открылся филиал медицинского центра.

Отдельно стоит отметить благотворительные проекты совместно с фондами «Дедморозим» и «Берегиня» — «Вернуть будущее» (поддержка детей, воспитывающихся в доме-интернате в поселке Рудничном), популяризацию донорства костного мозга и «Игры победителей» (мероприятия для детей, перенесших онкозаболевания).

Еще одно важное социальное направление — сотрудничество с ведущими культурными институциями и создание проектов в сфере искусства. Самые известные — ежегодный театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», образовательная программа Дягилевского фестиваля, серия художественных выставок для детей «Химия живописи».

Governance (G) — корпоративное управление. Критерий, который подразумевает общую прозрачность ведения бизнеса, аудит и внутренний контроль.

«Метафракс Групп» выступает за честное и отркытое ведение бизнеса и не приемлет коррупционные и мошеннические действия в любом проявлении. Для предупреждения совершения указанных выше или иных негативных проявлений в деятельности компаний группы, отдельных сотрудников или контрагентов, действует телефонная «горячая линия».

ESG-принципы в новом масштабе

В 2021 году компания «Метафракс Кемикалс» получила серебряный статус ESG-рейтинга лучших работодателей России, представленный журналом Forbes. Это высокая оценка надежного и добросовестного работодателя.

Создание рабочей группы по внедрению принципов ESG позволит масштабировать лучший опыт. «В компаниях «Метафракс Групп» накоплен значительный опыт реализации ESG-принципов при решении вопросов в сферах экологии, промышленной безопасности, охраны труда, социальной политики, корпоративного управления. В рамках деятельности рабочей группы мы планируем систематизировать и синхронизировать эти процессы на основе наиболее успешных кейсов и рекомендаций экспертов с последующим масштабированием проекта на всю группу компаний», — рассказал руководитель рабочей группы, директор по правовым вопросам ПАО «Метафракс Кемикалс» Симон Вихнин.

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