Оборот общественного питания вырос в Прикамье за год на 24,8% Оборот розничной торговли увеличился на 2,5 пункта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-декабре 2021 года сложился в сумме 613,5 млрд руб, что в сопоставимых ценах составляет 102,5% к 2020 году.

Оборот общественного питания в Прикамье за прошлый год сложился в сумме 23,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 24,8%.

Оборот розничной торговли края в 2021 году на 97,3% формировался торгующими организациями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на ярмарках и розничных рынках составила 2,7%.

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