Жители Пермского края рассказали, как закрыть больничный лист дистанционно Эта возможность есть у пациентов, проходящих лечение амбулаторно Поделиться Поделиться Твитнуть

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Жителям Прикамья напомнили, что они могут дистанционно закрывать больничные листы после ОРВИ и коронавируса. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на краевой минздрав.

В ведомстве уточнили, что возможность закрытия больничных без посещения лечебного учреждения предоставляется только пациентам, которые лечились амбулаторно.

Если пациент болел ОРВИ, то за закрытием больничного листа ему необходимо обратиться в амбулаторный консультационно-диагностический центр (АКДЦ) по телефону. Медицинский работник задаст ряд вопросов о самочувствии и, если пациент чувствует себя здоровым и готовым к работе, врач назовёт дату окончания больничного.

В случае, если пациент лечился от COVID-19, будет действовать тот же порядок с одной лишь особенностью. Если от начала болезни прошло менее семи дней, пациент может дистанционно закрыть больничный лишь после отрицательного ПЦР-теста. Если прошло более недели, отрицательный тест для закрытия больничного листа не потребуется.

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