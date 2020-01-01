В пермском гипермаркете «Леруа Мерлен» ликвидировали условный пожар Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 9 февраля, возле строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» на шоссе Космонавтов пермяки заметили большое скопление пожарной техники. По их словам, к торговому центру были стянуты десятки пожарных машин.

Как сообщили ТК «Рифей» в МЧС по Пермскому краю, у торгового объекта проходили пожарно-тактические учения.

К ликвидации условного пожара были привлечены более 100 спасателей и 40 единиц техники.

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