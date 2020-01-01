Елена Синица Строительство Чусовского моста завершится в 2023 году Губернатор Прикамья рассказал о сроках реализации проекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство Чусовского моста должно завершиться к 2023 году. Об этом в рамках прямого эфира сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Стройка идёт. Она была проблемная: сложности с проектно-сметной документацией. Эту проблему мы решили так или иначе. Рассчитываем, что до конца года будет построена новая часть моста. Затем действующая часть моста будет закрыта на ремонт, и до конца 2023 года она будет отремонтирована. Надеюсь, никакие конструктивные изменения нам не помешают это сделать», — сказал губернатор.





Напомним, ранее сообщалось, что готовность Чусовского моста по принятым работам составляет 22,5%.

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