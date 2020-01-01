В Пермском крае сгорела птицефабрика «Комсомольская» В ликвидации пожара принимают участие 38 человека и 13 единиц техники Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Во вторник, 8 февраля, в 18.30 местного времени в дежурно-диспетчерскую службу «01» поступило сообщение о пожаре в здании птицефабрики «Комсомольская». Предприятие расположено в п. Комсомольский Кунгурского муниципального округа.

На момент прибытия к месту происшествия первых пожарных расчётов наблюдался дым из-под кровли птичника. Позднее произошло обрушение крыши по всей площади здания, в котором находилось 33,8 тыс. кур. В 19.09 пожар удалось локализовать на площади 1720 кв. м.

В ликвидации пожара принимают участие 38 человека и 13 единиц техники.

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