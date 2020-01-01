Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Для здания по ул. Ленина, 64 к юбилею Перми найдут новое визуальное решение Проект реконструкции будет готов в первом квартале 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми завершается реконструкция фасадов домов на Слудской горке. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия города сообщил вице-премьер краевого правительства Дмитрий Самойлов.

В настоящее время на семи домах из девяти ведутся работы, которые будут завершены уже в нынешнем году; по двум домам получено новое визуальное решение, поэтому один из них может быть завершён в начале 2023 года. По словам Самойлова, фасадная линия Слудской горки радикально изменится.

Специальное визуальное решение должно быть найдено для здания по адресу ул. Ленина, 64, где находится офис банка «Урал ФД». Проект реконструкции будет завершён в первом квартале нынешнего года.





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