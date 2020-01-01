Советником главы Перми по вопросам образования назначен Андрей Колесников Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Колесников

Константин Долгановский

Бывший ректор ПГГПУ и экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Андрей Колесников назначен советником главы Перми по вопросам образования. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, Андрей Колесников возглавлял ПГГПУ с 2001 года. В 2015 году он достиг предельного возраста, в котором, согласно действующему законодательству, он был вправе занимать должность ректора (65 лет). С этого момента он руководил вузом в статусе исполняющего обязанности ректора, а его полномочия продлевались учредителем вуза ежегодно. В 2019 году учредитель принял решение не продлевать полномочия и. о. ректора, после чего Колесников ушёл в отставку.

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