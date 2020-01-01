Мария Сыропятова Оборот пермских предпринимателей на Wildberries за год вырос в 2,7 раза По итогам 2021 года он составил 2,3 млрд рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Оборот предпринимателей из Пермского края в 2021 году на Wildberries увеличился до 2,3 млрд руб., что на 275% больше уровня прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Wildberries.

Продажи предпринимателей из регионов в 2021 году выросли на 120%, составив по итогам года 382,3 млрд руб. При этом рост оборота маркетплейса в целом за это же время составил 93%.

Быстрее всего объём продаж рос в 2021 году среди продавцов бижутерии (+304% год к году), строительных материалов (+282%) и садовых инструментов (+279%).





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