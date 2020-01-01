В Прикамье наградили победителей всероссийского конкурса «Неизвестный солдат» В этом году сразу две школы региона стали призёрами конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Пермском крае наград всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат» удостоены две школы. Всего в конкурсе по восстановлению страниц истории приняли участие музеи из 69 регионов России, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия».

В номинации «Городской музей» дипломом второй степени и призовым сертификатом на сумму 300 тыс. руб. награждён краеведческо-патриотический клуб «Поиск» школьного музея гражданско-патриотического воспитания средней общеобразовательной школы №30 (г. Пермь).

В номинации «Сельский музей» дипломом третьей степени и призовым сертификатом на сумму 200 тыс. руб. награждён поисковый отряд «Патриот» школьного музея Ныробской средней общеобразовательной школы (пос. Ныроб).

Как отметил региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов, конкурс создан для поддержки музеев в городских и сельских школах. «Деятельное воспитание — самое лучшее, — добавил Сергей Неганов. — И если мы говорим о патриотическом воспитании, то именно в стенах школьного музея такое воспитание будет реализовано лучше всего».

Также Сергей Неганов рассказал о других формах поддержки школьных музеев. Например, в Прикамье планируется создание общекраевого «страхового фонда», в рамках которого будут сделаны и размещены для всеобщего обозрения на специальном интернет-ресурсе копии ценных документов из школьных музеев.

Депутат Государственной думы Ирина Ивенских подчеркнула, что участие в работе школьных музеев — не формальное, а по зову сердца. «Главное для поисковой, архивной деятельности — пытливый разум, — рассказала Ирина Ивенских. — Важно, что выпускники создают свои семьи и прививают любовь к истории уже своим детям».

Сергей Неганов и Ирина Ивенских наградили прикамских победителей всероссийского конкурса следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат».

Отметим, в 2020 году в конкурсе «Единой России» на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны первое место в номинации «Сельский музей» среди ПФО занял музей 16-й Гвардейской танковой дивизии при Марковской школе Чайковского городского округа.

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