Елена Синица Скончался бывший декан автодорожного факультета ПНИПУ В краевом минтрансе выразили соболезнования родным и близким Бориса Юшкова Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник, 7 февраля, скончался декан автодорожного факультета Пермского политеха (ПНИПУ) Борис Юшков. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

«Все мы, выпускники автодора, вспоминаем, что он поддерживал нас во всех начинаниях и дал старт многим для достижения высот в профессиональной деятельности, — говорят в пресс-службе. — Борис Семёнович не просто был деканом, он воспитал целое поколение дорожников. Он навсегда останется для нас учителем, старшим наставником и примером настоящего человека».





В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Бориса Юшкова.

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