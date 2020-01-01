Елена Синица
В краевых МФЦ возобновился приём заявлений на выплату пособий
Ранее часть услуг передавалась в ведение ПФР
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В Пермском крае жители снова могут обращаться в МФЦ региона для назначения единовременных и ежемесячных пособий и выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В частности, обратиться можно для подачи заявления на выплату при рождении ребёнка неработающим родителям, по беременности и родам уволенным женщинам, на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Ранее во всех отделениях МФЦ был приостановлен приём заявлений по услугам, которые предоставлялись через органы социальной защиты населения. Это было связано с тем, что часть услуг была передана в ведение Пенсионного фонда.
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