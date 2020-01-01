Экс-директор спортшколы «Огонёк» в Чусовом осуждён за растрату Приговор пока не вступил в законную силу Поделиться Поделиться Твитнуть

Решением Чусовского городского суда в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения), признан виновным бывший директор школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонёк». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Экс-руководитель приговорён к штрафу в 100 тыс. руб.

Суд установил, что в 2019 году обвиняемый, будучи директором спортшколы, уехал отдыхать в Крым на служебном автомобиле. Топливные расходы при этом оплачивались за счёт средств школы «Огонёк».

Таким образом, учреждению был причинён материальный и репутационный ущерб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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