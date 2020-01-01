За сутки в Пермском крае подтверждено 4804 новых случая COVID-19 Выздоровели 588 жителей края, 15 скончались Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявлено 4804 новых заболевших COVID-19. Из них 880 — дети до 17 лет включительно.

Выздоровели 588 жителей края, 15 скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 219 255 человек, скончавшихся — 7896.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 3349 пациентов, 249 из них в тяжёлом состоянии (105 подключены к аппаратам ИВЛ).

По состоянию на утро 8 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации 1 315 297 жителей.

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