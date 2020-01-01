В Перми осудили директора частного дома престарелых Руководителю назначен штраф в размере 250 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Организатора частного пансионата для престарелых в Перми оштрафовали на 250 тыс. рублей. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что гендиректор ООО в период с июня по октябрь 2020 года в нежилом здании на ул. Ласьвинской в Перми организовала центр «Добрые руки» для пожилых людей. В учреждении старикам оказывались платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, а медицинская деятельность осуществлялась с нарушениями лицензионных требований.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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