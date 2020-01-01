Бездействие Фонда капитального ремонта Пермского края суд признал незаконным Иск после проверки направила прокуратура Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми признали незаконным бездействие Фонда капитального ремонта Пермского края. Об этом сообщает «Рифей».

Иск направила краевая прокуратура по итогам проверки исполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов. Выяснилось, что стоимость запланированных на 2020-2023 годы работ превышают финансовые возможности Фонда на 500%. При этом, по закону разрешён дефицит не более 30%.

Требования краевой прокуратуры были частично удовлетворены судом, бездействие регионального оператора по восстановлению своей платежеспособности признано незаконным. Кроме того, суд обязал инспекцию Госжилнадзора провести проверку финансового обеспечения деятельности Фонда.

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