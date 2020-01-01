На месте пермского ресторана «Живаго» могут построить жильё Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта, итоги аукциона подведут 10 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Конкур-Пермь» выставила на торги здание на ул. Ленина, 37, где ранее располагался ресторан «Живаго». В лот также входит земельный участок под зданием в 3 тыс. кв. м. Начальная стоимость актива — 130 млн руб.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ведение торговли в здании оказалось несостоятельным, и основными интересантами на лот в самом центре города являются девелоперы, которых интересует площадка под жилую застройку либо под цели, не связанные с торговлей.

Участники пермского рынка недвижимости наиболее интересной ценой объекта считают 80—90 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта, итоги аукциона подведут 10 марта.

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