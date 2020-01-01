В Перми на неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми для желающих сделать прививку от коронавируса без предварительной записи на этой неделе будут работать два пункта вакцинации, об этом сообщили в минздраве региона.

Первый пункт с 15 до 18 часов будет работать в ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б, 1-й этаж). В наличии здесь вакцины «ГамКовидВак» и «Спутник Лайт».

Еще один пункт в ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж) будет принимать желающих иммунизироваться с 11 до 17 часов. В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Сделать прививку смогут жители старше 18 лет.

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