Новые случаи коронавируса выявлены в 42 муниципалитетах Прикамья
Большинство заболевших выявлено в Перми, Краснокамске и Соликамске
По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, подтвержденные в Прикамье за сутки, выявлены в 42 территориях.
Больше всего заболевших — в Перми (1 985), на втором месте Краснокамский городской округ (397), на третьем — Соликамский округ (321).
В Чернушинском округе заразились 259 местных жителей, в Березниках — 152, в Октябрьском — 143, в Осинском — 110.
В Суксунском городском округе заболели ещё 96 человек, в Пермском муниципальном районе — 86, в Верещагинском городском округе — 79, по 78 — в Куединском и Сивинском муниципальных округах.
В Чайковском выявлено 77 новых пациентов, в Карагайском муниципальном округе — 75 , по 70 — в Кунгуре и Чусовском городском округе.
Всего с начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 214 451 случай новой коронавирусной инфекции.
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