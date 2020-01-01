Новые случаи коронавируса выявлены в 42 муниципалитетах Прикамья Большинство заболевших выявлено в Перми, Краснокамске и Соликамске Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса, подтвержденные в Прикамье за сутки, выявлены в 42 территориях.

Больше всего заболевших — в Перми (1 985), на втором месте Краснокамский городской округ (397), на третьем — Соликамский округ (321).

В Чернушинском округе заразились 259 местных жителей, в Березниках — 152, в Октябрьском — 143, в Осинском — 110.

В Суксунском городском округе заболели ещё 96 человек, в Пермском муниципальном районе — 86, в Верещагинском городском округе — 79, по 78 — в Куединском и Сивинском муниципальных округах.

В Чайковском выявлено 77 новых пациентов, в Карагайском муниципальном округе — 75 , по 70 — в Кунгуре и Чусовском городском округе.

Всего с начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 214 451 случай новой коронавирусной инфекции.

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