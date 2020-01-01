Пермская саночница после первого дня заездов на Олимпиаде занимает третье место
Медали на соревнованиях будут разыграны 8 февраля
В понедельник на Олимпиаде в Пекине завершился первый день заездов у женщин саночниц. Представляющая Пермский край спортсменка из Чусового Татьяна Иванова занимает третье место в общем зачёте после двух попыток и претендует на медаль Игр.
Лидирует немка Натали Гайзенбергер.
Завтра, 8 февраля, соревнования продолжатся и определится итоговое расположение спортсменок по местам.
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