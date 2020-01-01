Пермская саночница после первого дня заездов на Олимпиаде занимает третье место Медали на соревнованиях будут разыграны 8 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник на Олимпиаде в Пекине завершился первый день заездов у женщин саночниц. Представляющая Пермский край спортсменка из Чусового Татьяна Иванова занимает третье место в общем зачёте после двух попыток и претендует на медаль Игр.

Лидирует немка Натали Гайзенбергер.

Завтра, 8 февраля, соревнования продолжатся и определится итоговое расположение спортсменок по местам.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.