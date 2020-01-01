Санаторий «Демидково» к своему юбилею проводит творческий конкурс Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 7 февраля, санаторию «Демидково» исполнилось 60 лет со дня основания.

В далеком 1962 году в месте, где сейчас санаторий, планировалось добывать нефть. Но сама природа распорядилась иначе. Специалисты НГДУ «Полазна-нефть» искали нефтяные месторождения, а нашли йодобромную воду. Так на берегу Камы появился санаторий-профилакторий «Чайка». Зимой он оздоровлял нефтяников, а летом принимал смены пионерского лагеря.

Сегодня Демидково — это современный оздоровительно — развлекательный комплекс. Здесь созданы все условия для комфортного семейного или индивидуального отдыха. Покоряют высотой «Демидковские холмы», впечатляют и вдохновляют эко-дома. Все живет, совершенствуется, меняется. Одно остается неизменным — великолепие природы, очарование Камы, величие сосен и чистота воздуха.

Юбилейный год обещает быть насыщенным и интересным. Все желающие смогут поздравить санаторий в стихах и побороться за главный приз творческого конкурса — путевку для всей семьи с проживанием в эко-доме. Подробнее о конкурсе можно узнать в официальной группе санатория в социальной сети «Вконтакте».

Ежемесячно в социальных сетях санатория будут проходить викторины с розыгрышем приятных сувениров. Запланированы и конкурсы-репостов. Следите за новостями, участвуйте и побеждайте!

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