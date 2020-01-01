Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей современного искусства «Гараж» поддержал пермскую художницу Любовь Шмыкова получит средства на исследования вымирающих языков и феномена уязвимости в современном мире Поделиться Поделиться Твитнуть

Любовь Шмыкова / фото: Евгений Дёмшин

Московский музей современного искусства «Гараж» объявил победителей программы поддержки молодых художников, работающих в сфере актуального искусства. На участие в программе в 2022 году было подано 398 заявок, из которых было выбрано 15 победителей. В течение года они будут получать ежемесячную стипендию в размере 50 тыс. руб. (600 тыс. руб. в год) на реализацию своих проектов. Среди победителей – пермская художница Любовь Шмыкова. Об этом сообщается на сайте музея.

Художница рассказала «Новому компаньону», что намерена благодаря стипендии реализовать два творческих проекта. Один из них будет связан с исчезающими языками и архаичными формами письменности. Идея возникла из знакомства с карельским языком и руническим письмом, но, может быть, исследование затронет и другие языки.

Второй проект посвящён уязвимости человека в современном мире. Поскольку Любовь Шмыкова много работает с детьми и подростками, она хорошо знает этот феномен; арт-проект проведёт параллели между психологической уязвимостью современного человека и опасностью захвата, проникновения, хакинга в электронно-коммуникационной сфере.

Художница ещё не знает точно, в каких художественных произведениях выразятся результаты исследований, но, скорее всего, первая тема воплотится в серии арт-объектов, а вторая – в виртуальной реальности.

Программа поддержки художественных проектов была учреждена в 2012 году и является одним из центральных элементов деятельности музея «Гараж» по развитию отечественной художественной сцены. Цель программы — предоставить молодым (до 35 лет) авторам со всей России возможность развить профессиональные навыки, расширить исследовательские интересы и стать частью современного художественного процесса.

Справка

Любовь Шмыкова (родилась в 1987 году в Перми) – художник, куратор выставок, детских и подростковых резиденций и других проектов, педагог. Окончила ПНИПУ и школу «АртПолитика» (Пермь). Куратор выставок «Когда мне больно, я смотрю на цветы» Венеры Казаровой (6 +, PERMM, 2020), «Мальчики» Евгении Гильденбрандт (0 +, PERMM, 2020) и других, автор проектов «Бюро фантастических исследований», НИИ ВСЕГО, парада воздушных рыб на набережной и многих других. Участница выставок «Обещание пейзажа» (0 +, PERMM, 2015) «Форма незримого» (6 +, PERMM, 2015) и многих других.

Живёт и работает в Перми.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.