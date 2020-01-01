AliExpress сократит доставку посылок в Пермь до одного дня Маркетплейс начал стройку фулфилмент-центра в Екатеринбурге Поделиться Поделиться Твитнуть

AliExpress сможет существенно сократить срок доставки посылок в Пермь. После ввода в эксплуатацию нового фулфилмент-центра в Екатеринбурге товары будут доставляться заказчикам в течение суток. Закончить стройку маркетплейс обещает осенью 2022 года.

Как пояснили телеграм-каналу «Мой бизнес Пермский край» в AliExpress, новый логистический центр позволит доставлять товары российских производителей в Пермь уже на следующий день после оформления заказа, а также снизит расходы пермского бизнеса на транспортировку товаров до складов маркетплейса.

Сейчас на платформе AliExpress размещают свои товары более 1200 продавцов из Пермского края.





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