Премьеру фильма «Сердце Пармы» перенесли на октябрь На осень перенесена и премьера фильма «Одна» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Премьеры двух снятых в Пермском крае художественных фильмов перенесены с весны 2022 года на осень. Об этом сообщает издание «Текст».

Показ фильма «Сердце Пармы» (16+) по информации дистрибьютера компании Disney сдвинут с 21 апреля на 6 октября.

Из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса также было принято решение о переносе премьеры фильма «Одна» (16+) с 3 марта на 3 ноября.

Кинолента «Сердце Пармы» была снята по роману Алексея Иванова компаниями Star Media, «Профит» и телеканалом «Россия». Картина посвящена истории присоединения Перми Великой к Московскому княжеству в XV веке.

Летом 2020 года в Пермском крае проходили съемки фильма «Одна». Он рассказывает реальную историю Ларисы Савицкой, которая в 1981 году выжила при столкновении двух самолётов.

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