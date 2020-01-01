Специалисты дали советы по ремонту автомобильных генераторов
Мастера автомобильных мастерских рекомендуют беречь генератор, не подвергая его лишним нагрузкам и негативным влияниям сред, а если появились первые симптомы возможного износа или поломки, то оперативно проводить ремонт генератора на СТО.
Как понять, что генератор сломан?
Во-первых, как отметили специалисты, он перестает заряжать аккумулятор. То есть, на панели приборов должен гореть соответствующий индикатор даже тогда, когда двигатель запущен.
Во-вторых, аналогичный индикатор может сигнализировать не о полной поломке, а о некорректной работе генератора, о выходе или износе некоторых его частей — диодного моста, ремня, регулятора напряжения и так далее. Конечно, для точного определения места поломки нужно съездить в автосервис.
Самому или в автосервисе?
Все зависит от поломки, но в некоторых случаях, если у вас есть базовые навыки и инструменты, провести диагностику систем и замену некоторых частей генератора (или всего генератора), реально своими силами.
Если для ремонта двигателя чаще всего нужно ехать на СТО, то снять и промыть генератор с помощью специальных смесей в теории можно самостоятельно. Аналогичная ситуация, например, с заменой выпрямительного моста, регулятора и прочих вышедших из строя деталей узла.
Менять или чинить?
Опять же, все зависит от характера неисправности. Например, менять обмотку в старом генераторе не рекомендуют, как минимум потому, что нарушается балансировка детали. Да и по стоимости это оказывается лишь немногим меньше, чем покупка нового генератора.
На правах рекламы
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.