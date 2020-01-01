Елена Синица Дети с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг Правительство РФ подготовило соответствующее постановление Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подростки от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале гослуслуг. Правительство РФ подготовило соответствующее постановление, передаёт пресс-служба ведомства.

С помощью личной учётной записи подростки смогут заходить в электронный дневник, смотреть оценки, узнавать домашнее задание, получать информацию о поступлении в учебное заведение, оформлять заявку, чтобы подработать во время каникул.





«Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов», — сказал председатель правительства Михаил Мишустин.

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