Елена Синица В пермских школах начали выдавать продуктовые наборы льготным категориям школьников Всего планируется выдать 17 440 продуктовых наборов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермским школьникам (с 5 по 11 класс), относящимся к льготным категориям, начали выдавать продуктовые наборы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

К льготным категориям относятся школьники из малоимущих семей, многодетных семей, дети с ОВЗ, а также ученики коррекционных школ.





Получить наборы семьи могут в своих школах с 7 по 8 февраля. На сайтах образовательных учреждений для родителей опубликован график выдачи наборов. Всего льготным категориям школьников выдадут 17 440 продуктовых наборов.

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