За сутки в Пермском крае подтверждено 4 797 новых случаев COVID-19 Более 20% новых заболевших коронавирусом — дети Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае заболели COVID-19 4 797 человек, 984 из них — дети до 17 лет включительно.

Выздоровели 413 человек, 11 скончались.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 3 342 пациента, 249 из них в тяжелом состоянии. Доля свободного коечного фонда сократилась до 13,8%.

По состоянию на утро 7 февраля в Пермском крае завершили курс вакцинации от COVID-19 1 312 610 жителей.





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