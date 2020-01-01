Андрей Стрельцов Уроженец Прикамья выиграл «золото» в командном турнире фигуристов на Олимпиаде Александр Галлямов, родившийся в Березниках, стал Олимпийским чемпионом Пекина Поделиться Поделиться Твитнуть

Спортсмены из России стали победителями в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла команда США, третье — сборная Японии.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов несмотря на падение заняли первое место в произвольной программе командного турнира. Они принесли нашей сборной 10 баллов, сделав её практически недосягаемой для конкурентов.

Михаил Галлямов родился в Березниках в 1999 году. Вместе со своей партнёршей Мишиной он стал чемпионы мира в 2021 году и чемпионом Европы в 2022 году.





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