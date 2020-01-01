Андрей Стрельцов «Кама» с неудачи начала выступление в волейбольном Финала восьми Пермская команда дважды уступила в гостях лидеру турнира Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Старт в восьмёрке сильнейших команд высшей лиги «А» у волейбольной команды из Перми «Кама» получился неудачным.

Сразу пришлось играть в гостях против лидера конференции МГТУ. Но, если в первом матче все закончилось в трёх партиях в пользу хозяев площадки — 3:0, то во втором уральцы дали бой москвичам 3:2.

Следующая пара игр пройдет в СК им. Сухарева 12-13 февраля. Соперником будет волейбольный клуб из Одинцово «Искра».





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