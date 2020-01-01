Мария Сыропятова Мэрия Перми выкупает участок возле Октябрьской площади за 7 млн рублей Здесь планируется разместить малое общественное пространство Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 34 / фото: perm.siss.ru

Администрация Перми оценила земельный участок в 1,4 тыс кв.м. у Октябрьской площади в 7 млн руб. Согласно материалам дела в Арбитражном суде Пермского края, участок расположен перед зданием института Пермстройпроект (пр.Комсомольский, 34). Он находится в собственности у предпринимателей Юлии Карякиной, Елены Нейфельд, Николая Чудинова и Надежды Чудиновой. Администрация Перми собирается изъять его в муниципальную собственность, выплатив владельцам денежное возмещение.

На данном участке мэрия Перми планирует разместить малое общественное пространство. Зону парковки для арендаторов пр.Комсомольский, 34 предлагается вынести за пределы этой территории. На верхней террасе планируется разместить пешеходную зону с велопарковками. При этом, её планируют отделить от проезжей части Комсомольского проспекта «видоизменёнными трибунами-клумбами». Также планируется добавить на газон покрытие из бетонной газонной плитки, небольшие скамейки для отдыха и кустарники.

Ранее владельцы земельного участка пытались оспорить решение об изъятии в Ленинском районном суде Перми. В решении суда сказано, что собственники участка указывали, на то, что изъятие может повлечь за собой нарушение пожарной безопасности. Согласно проведённой по их заказу экспертизе «отторжение участка, граничащего с эвакуационным фасадом объекта защиты, повлечет последствия, которые создадут угрозу жизни и здоровью людей». При этом, собственники в случае изъятия на это повлиять уже не смогут. Однако суд посчитал эти суждения эксперта предположениями, отметив, что администрация Перми не собирается проводить «масштабные преобразования земельного участка».

Сейчас на это решение направлены две апелляционные жалобы в Пермский краевой суд. Их рассмотрение назначено на 16 февраля 2022 года.

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