Новые заболевшие COVID-19 выявлены во всех территориях края, кроме Кизела
На второе место по числу инфицированных вышел Чернушинский округ
По данным Роспотребнадзора, за сутки новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом выявлены в 45 из 46 муниципальных образований Прикамья. По официальным сведениям, нет новых инфицированных только в Кизеле.
В Перми COVID-19 за сутки заболели 2 074 человек. На второе место вышел Чернушинский округ — 298 человек (накануне он был третьим), замыкает тройку Краснокамский городской округ — 249 заболевших.
Далее с большим отрывом идут Соликамский, Чусовской и Бардымский округа — 149, 146 и 138 заболевших соответственно.
В Добрянском округе заразились 129 жителей, в Осинском округе — 128, в Губахе — 105.
В Березниках COVID-19 подтвердился у 98 жителей, в Верещагинском округе — у 97, в Октябрьском округе — у 80.
Напомним, по состоянию на 6 февраля в Прикамье официально подтверждено 209 654 случая новой коронавирусной инфекции.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.