Новые заболевшие COVID-19 выявлены во всех территориях края, кроме Кизела На второе место по числу инфицированных вышел Чернушинский округ Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом выявлены в 45 из 46 муниципальных образований Прикамья. По официальным сведениям, нет новых инфицированных только в Кизеле.

В Перми COVID-19 за сутки заболели 2 074 человек. На второе место вышел Чернушинский округ — 298 человек (накануне он был третьим), замыкает тройку Краснокамский городской округ — 249 заболевших.

Далее с большим отрывом идут Соликамский, Чусовской и Бардымский округа — 149, 146 и 138 заболевших соответственно.

В Добрянском округе заразились 129 жителей, в Осинском округе — 128, в Губахе — 105.

В Березниках COVID-19 подтвердился у 98 жителей, в Верещагинском округе — у 97, в Октябрьском округе — у 80.

Напомним, по состоянию на 6 февраля в Прикамье официально подтверждено 209 654 случая новой коронавирусной инфекции.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.