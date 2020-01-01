Две спортсменки из Прикамья вышли в финал соревнований по могулу на Олимпиаде
Ещё две не смогли пробиться через квалификацию
Две российские фристайлистки Полина Чудинова и Анастасия Смирнова отобрались в финал соревнований по могулу на Олимпийских играх в Пекине. Смирнова вышла в решающий раунд соревнований напрямую, а Чудинова после второй квалификации.
Еще две россиянки Виктория Лазаренко и Анастасия Первушина не смогли пробиться в десятку лучших и не смогут побороться за медали.
Все четыре спортсменки из Пермского края, являются воспитанницами СШОР «Огонёк».
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