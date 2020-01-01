Мария Сыропятова В центре Перми установят мемориальную доску архитектору Анатолию Старкову Расходы по её изготовлению возложены на краевую организацию союза архитекторов России Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. 25 Октбяря, 38

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Мемориальную доску заслуженному архитектору России Анатолию Старкову установят в центре Перми. Постановление об этом было подписал глава Перми Алексей Дёмкин.

Доску разместят на фасаде здания по адресу ул. 25 Октября, 38. В этом доме Анатолий Старков жил с 1989 по 2005 годы. Расходы по изготовлению и установке возложены на инициатора размещения мемориальной доски Пермскую краевую общественную организацию «Союз архитекторов России».

Анатолий Михайлович Старков родился 17 декабря 1939 года. В 1969 — 1973 годах работая в Нижнем Тагиле спланировал планировку и застройку микрорайонов Выя и ул.Фрунзе в Нижнем Тагиле. В 1973-1991 годах продолжил работу в Перми, на должностях начальника второй архитектурно-планировочной мастерской и главного архитектора в Пермгражданпроекте. Известен проектами застройки микрорайонов в городах Березники, Лысьва, Кунгур, Горнозаводск, Гремячинск, Чайковский. Работал над проектам центральной части Губахи.

Старков является автором проекта здания Культурно-делового центра (ул.Куйбышева, 14). Также участвовал в проектировании комплекса зданий гостиницы «Урал» (ул.Ленина, 58).









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