Мария Сыропятова Поликлинику в посёлке Углеуральский построит пермская компания за 236 млн рублей Срок окончания работ — август 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание прежней больницы в пос. Углеуральский 1952 года постройки подлежит сносу

Победителем конкурса на строительство здания поликлиники в посёлке Углеуральский Губахинского городского округа объявлена компания «Прайд» из Перми. Данные опубликованы на портале госзакупок.

ООО «Прайд» стало единственным подрядчиком, подавшим заявку на конкурс. Работы должны быть проведены по начальной стоимости торгов — 236,5 млн руб.

Согласно проектной документации, здание поликлиники возведут на ул. 2-й Коммунистической. Работы пройдут в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Пермского края. В поликлинике запроектируют амбулаторно-поликлинический приём взрослых и детей, дневной стационар на восемь коек, физиотерапевтические кабинеты.

Работы должны быть выполнены до конца августа 2023 года.

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