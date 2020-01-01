Прокуратура помогла вернуть долги по заработной плате на сумму 550 млн рублей Надзорный орган Пермского края подвела итоги работы за 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края подвела итоги работы за 2021 год. Как сообщили в пресс-службе ведомства за этот период при осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства было выявлено более 60 тыс. нарушений закона.

К различным видам ответственности было привлечено 13 тыс. должностных лиц, отменено 23 тыс. незаконных процессуальных решений.

Благодаря мерам прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по зарплате на сумму свыше 550 млн руб. Вместе с органами власти надзорный орган восстановил жилищные права более 800 обманутых дольщиков.

Предпринимателям выплачена задолженность за исполненные муниципальные и государственные контракты в размере более 400 млн руб.

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