Андрей Стрельцов Пермские саночницы вошли в десятку лучших на Олимпиаде по итогам тренировочных заездов Екатерина Катникова стала четвёртой, а Татьяна Иванова показала седьмой результат Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация санного спорта России, rusluge.ru

В воскресенье, 6 февраля, в Пекине прошли заключительные тренировочные заезды у саночниц. Спортсменки из Пермского края показали приличные результаты.

Во время пятой попытки Татьяна Иванова стала 13-й, а Екатерина Катникова — 15-й. Наиболее успешным стал заключительный заезд. Катникова показала четвертый результат, а Иванова — седьмой.

Обе наши спортсменки имеют опыт побед на крупных спортивных соревнованиях. Напомним, в 2020 году 27-летняя Екатерина Катникова впервые в истории отечественного санного спорта стала двукратной чемпионкой мира. А Татьяна Иванова завоевывала «серебро» на Олимпиаде в Сочи.

Предварительные заезды саночниц на Олимпиаде в Пекине состоятся в понедельник, 7 февраля, а финальные — 8 февраля.





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