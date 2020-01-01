В Перми за сутки ковидом заразились 2,1 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки больные коронавирусом выявлены в 42 муниципальных образованиях.

В Перми ковидом заболели 2 162 человека, 388 — в Пермском районе. На третье место вышел Чернушинский городской округе - 264. В Краснокамском округе заразился 261 человек, в Чайковском - 147.

В Суксунском городском округе - 89 заболевших, в Кунгуре - 63, в Соликамском городском округе - 56, в Верещагинском - 49, в Осинском и Ильинском городских округах - по 47, в Березовском и Ординском муниципальных — по 42, в Оханском городском округе - 40.

Всего один заболевший выявлен в Гайнском районе.

Всего за период диагностики в Пермском крае Роспотребнадзором официально подтверждено 205 149 случаев новой коронавирусной инфекции.

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