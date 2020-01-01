Елена Синица В Перми 32 дома останутся без холодной воды Отключения планируются 7 и 10 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе, 7 и 10 февраля, в 32 домах Перми отключат холодную воду. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, из-за проведения планово-ремонтных работ 7 февраля с 09:00 до 19:00 холодной воды не будет в домах по адресам: ул.Балхашская, 209, 224 и ул.Братская, 20, 22.





В этот же день с 12:00 до 15:00 отключат холодную воду по адресам: ул. Мира, 7, 9, ул. Танкистов, 50, ул.Снайперов, 11, 12А, 13, 17, 9.





Затем, 10 февраля с 09:00 до 19:00 без холодной воды останутся жители домов на ул.Веры Засулич, 42, 43, ул.Карпинского, 100, 100а, 102, 91а, 96, 98, ул.Молодогвардейская, 37, ул.Рязанская, 11, 13, 3, 5, 7, 9, ул.Советской Армии, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4.

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