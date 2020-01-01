Андрей Стрельцов Евгений Климов прошел квалификацию на Олимпиаде Пермский спортсмен выступает в дисциплине прыжки на лыжах с трамплина Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

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На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась квалификация в прыжках с нормального трамплина у мужчин.

Пермяк Евгений Климов прыгнул на 99,5 метров. Это позволило ему выйти в следующий раунд соревнований. Квалификационный раунд также прошли еще три российских спортсмена. Но у Климова лучшее место в итоговом списке среди россиян -он 14-ый. В квалификации участвовали 53 спортсмена, а в основной этап соревнований могли попасть только 50.





Пробный соревновательный раунд у летающих лыжников состоится уже завтра, 6 февраля, в 14:00 по пермскому времени.





Евгений Климов родился и начал заниматься спортом в Перми. Спортсмен участвовал в зимние Олимпийские игры 2014 и 2018 года и 2022 года. Климов первый в истории российского спорта победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Он же является единственным в истории России и СССР победитель общего зачета Летнего Гран- При по прыжкам на лыжах с трамплина.

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