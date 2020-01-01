Елена Синица В Прикамье 4358 новых случая заражения COVID-19 Из них 1 068 — дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 4 358 новых случаев COVID-19. Из них 1 068 — дети и подростки в возрасте до 17 лет включительно.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 224 пациента. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе развёрнуто 3818 «ковидных» койки. Из них занято 3032. Доля свободного коечного фонда составляет 20,6%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 205 149. За сутки в регионе проведено 30 370 ПЦР-исследований на коронавирус. За эти же сутки выздоровело 473 человека, умерло — 12.





По состоянию на утро 5 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 380 017 человек. При этом, 1 311 111 жителей завершили курс вакцинации.

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