Елена Синица В Прикамье в психоневрологическом интернате произошёл пожар Эвакуировались 75 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу, 4 февраля произошёл пожар в здании психоневрологического интерната в деревне Мерзляки (Оханский городской округ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщается, что вызов поступил в 16:49. К месту выехали 14 единиц техники и 33 человека личного состава. В том числе от МЧС России пять единиц техники и 20 человек личного состава.





К моменту прибытия присутствовало задымление на первом этаже. Поясняется, что горели постельные принадлежности.





В результате эвакуировались 75 человек, из них 12 человек - персонал. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина.

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