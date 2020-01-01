Елена Синица Движение поездов на перегоне Чайковская — Григорьевская частично восстановлено О сроках полного возобновления движения пока не сообщается Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: vk.com/ ЧП Пермский край

В 00:48 5 февраля восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Чайковская — Григорьевская Свердловской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба «РЖД».

Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме. Он позволяет пропускать составы в обе стороны.





«СвЖД предпринимает все необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и полного возобновления движения поездов на перегоне», — говорят в пресс-службе.





Напомним, ЧП произошло 4 февраля в 08:36 по местному времени, уточнили в ведомстве. С рельсов сошло 18 вагонов. При сходе вагонов грузового поезда в Пермском крае никто не пострадал.





По факту железнодорожной аварии возбуждено уголовное дело.

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