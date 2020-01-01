Андрей Стрельцов «Пермские медведи не смогли выйти в финал четырёх Кубка России Они в одной четвертой финала на своей площадке уступили команде из Чехова Поделиться Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Гандболисты «Пермских медведей» в рамках 1/4 финала Кубка России на своей площадке провели матч с «Чеховскими медведями». Первая половина встречи завершилась со счётом 17:14 в пользу пермских гандболистов. Но после перерыва гости сумели не только догнать соперника, но и выйти вперёд.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 26:30.





Победа обеспечила чеховской команде выход в финал 4-х Кубка России, а пермяки выбыли из турнира.

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