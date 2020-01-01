Елена Синица В выходные в Прикамье будут работать амбулаторные центры для жителей с признаками ОРВИ Такие центры будут работать не только в Перми, но и в других территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные дни в Пермском крае будут работать амбулаторные консультационно-диагностические центры (АКДЦ). В них, не дожидаясь понедельника, могут обратиться жители с признаками ОРВИ. Соответствующий приказ подписал региональный минздрав. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что АКДЦ будут работать не только в Перми, но и в других территориях региона.





Ознакомиться со списком работающих центров можно здесь

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