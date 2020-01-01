Елена Синица В выходные в Перми будет работать только один мобильный пункт вакцинации Пункт в ТРК «Планета» в эти выходные работать не будет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные 5 и 6 февраля в Перми будет работать только один мобильный пункт вакцинации. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Так, привиться можно будет в ТРК «СПЕШИLOVE» (ул. Спешилова, 114). Пункт будет работать с 11:00 до 17:00.





Мобильный пункт в ТРК «Планета» в эти выходные работать не будет.

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