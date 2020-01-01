Мария Сыропятова Магазин готовой еды Гастроtime открыли в Детском мире Всего в Перми два магазина этой сети Поделиться Поделиться Твитнуть

ТД "Петропавловский" в Перми

yandex.ru

В торговом доме «Петропавловский» по ул. Куйбышева, 36 открылся магазин-кафе «Гастроtime».

По данным «Коммерсант-Прикамье» развивает проект ООО ТД «Камский», её учредитель — ООО «СМТ «Химмашсервис». Формат предусматривает продажу готовой еды, а также возможность перекусить, выпить кофе или чай. Кафе-магазин расположен на первом этаже торгового центра.

Напомним, что ТД «Петропавловский» был приобретён СМТ «Химмашсервис» в летом 2021 год. Прежнее название торгового цента — «Детский мир». Общая площадь объекта — 4,09 тыс.кв. м. Он расположен на земельном участке в 0,5 га.

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