Мария Сыропятова
Магазин готовой еды Гастроtime открыли в Детском мире
Всего в Перми два магазина этой сети
В торговом доме «Петропавловский» по ул. Куйбышева, 36 открылся магазин-кафе «Гастроtime».
По данным «Коммерсант-Прикамье» развивает проект ООО ТД «Камский», её учредитель — ООО «СМТ «Химмашсервис». Формат предусматривает продажу готовой еды, а также возможность перекусить, выпить кофе или чай. Кафе-магазин расположен на первом этаже торгового центра.
Напомним, что ТД «Петропавловский» был приобретён СМТ «Химмашсервис» в летом 2021 год. Прежнее название торгового цента — «Детский мир». Общая площадь объекта — 4,09 тыс.кв. м. Он расположен на земельном участке в 0,5 га.
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