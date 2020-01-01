Елена Синица В 2021 году краевое УФССП взыскало более 2,4 млрд руб. задолженности по налогам Это на 45% больше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В 2021 году судебные приставы региона перечислили в бюджет 2 млрд 406 млн рублей задолженности по налогам. Это на 45% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Всего с начала года на исполнении в краевом УФССП находилось более 260 тысяч исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков. Это на 7% меньше, чем в 2020 году. Окончено и прекращено в 2021 году более 105 тыс. исполнительных производств данной категории.





Кроме этого, сообщается, что за 2021 год из-за задолженностей своего имущества лишились 1 325 недобросовестных налогоплательщиков.

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