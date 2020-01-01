Не всем студентам и школьникам Перми после «удалёнки» продлят срок действия проездных Учащимся придётся соблюсти два условия Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

После снятия эпидограничений учащимся, которые находились на дистанционном обучении в период с 3 по 9 февраля, будет продлён срок действия льготных проездных документов. Об этом сообщили в департаменте транспорта Перми.

Правда, при этом в ведомстве обращают внимание на то, что продлят только те проездные документы, которые были пополнены до 3 февраля текущего года. И ещё одно важное условие — в срок с 3 по 9 февраля по проездным не должно быть совершено ни одной поездки.

Пополнение будет осуществляться автоматически: или на количество неизрасходованных поездок, или на количество дней, выпавших на карантин.

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