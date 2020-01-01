Пермская филармония представляет единственный в России симфонический оркестр без дирижера Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Ровно 100 лет назад, в феврале 1922 года, началась история «Персимфанса»: в Колонном зале Дома союзов состоялся концерт первого в мире оркестра без дирижёра. Звучала музыка Бетховена. Соло на скрипке исполнял Лев Цейтлин — профессор Московской консерватории, «лучший концертмейстер Европы», именно по его инициативе был основан «Персимфанс» — Первый симфонический ансамбль.

«Персимфанс», рождённый вскоре после Октябрьской революции 1917 года, руководствовался передовыми идеями равенства и братства. Оркестр играл принципиально без дирижёра и вошёл в историю музыки как один из наиболее авангардных коллективов.

Состав оркестра был образован из крупнейших музыкантов того времени, профессоров и студентов Московской консерватории. Солистами Персимфанса были С. Прокофьев, А. Рубинштейн, Э. Петри, Ж. Сигети, Л. Оборин, В. Горовиц, А. Гедике и многие другие.

Московский оркестр без дирижёра, очень быстро завоевал мировую славу как один из лучших симфонических коллективов своего времени. «Персимфанс» был удостоен звания «Заслуженный коллектив СССР» и просуществовал до 1933 года.

В 2009 году Ансамбль был возрождён по инициативе пианиста и композитора Петра Айду. «Персимфанс» XXI века не является своей точной копией 20-х годов прошлого века, но продолжает традиции своего предшественника: коллективное руководство вместо единовластия дирижёра; посадка оркестра по кругу (вместо привычного «веера» перед дирижёром), позволяющая музыкантам наладить визуальный контакт; репертуар, включающий классику и произведения композиторов первой половины XX века. Сегодняшний «Персимфанс» объединяет талантливых исполнителей — лауреатов престижных конкурсов, каждый музыкант в оркестре — солист-виртуоз.

«Персимфанс — это содружество за музыку, а не против дирижёра. Это всепобеждающее, жгучее желание сыграть вместе!», — Пётр Айду.

Под эгидой Персимфанса проводятся выставки, публичные лекции, театральные спектакли. «Персимфанс» совмещает симфонии с перформансами, классику с авангардом, старинную музыку с арт-роком. Сочетает профессионализм с долей риска и азарта. «Персимфанс» был отмечен Гран-при премии Курехина в области современного искусства, национальной театральной премией «Золотая маска». Гастроли коллектива проходили во Франции, Норвегии и Германии.

В Перми «Персимфанс» выступит в рамках юбилейного тура(6+), организованного Московской филармонией. Легендарный Оркестр без дирижёра исполнит II Бранденбургский концерт Баха, известные сочинения Чайковского, Гершвина и Пендерецкого, а также образец передового советского искусства — сюиту Юлия Мейтуса «На Днепрострое», в которой силами симфонического оркестра воспроизводятся звуки великой стройки.

Концерт проходит при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

17 февраля в 19:00. Большой зал филармонии.

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